Antitoken (ANTI) Informasjon $ANTI and $PRO are an experimental token duo exploring quantum-like tokenomics on Solana. These tokens act like a quantum duo, where holding both is more rewarding than just one. When $ANTI and $PRO are put into the ‘Catalyst’ contract, they interact and the contract outputs two different tokens, $X and $Y. These tokens are emitted depending on the relationship between the amounts of $ANTI and $PRO being deposited. The output varies based on their balance. If you decide to reverse the process, you can deposit the resulting $X and $Y back into the Catalyst. The system uses inverse functions to break them back into their original components: $ANTI and $PRO. Offisiell nettside: https://antitoken.pro/ Teknisk dokument: https://antitoken.pro/whitepaper/ Kjøp ANTI nå!

Antitoken (ANTI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Antitoken (ANTI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 69,81K $ 69,81K $ 69,81K Total forsyning: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M Sirkulerende forsyning: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 69,81K $ 69,81K $ 69,81K All-time high: $ 0,01260369 $ 0,01260369 $ 0,01260369 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Antitoken (ANTI) pris

Antitoken (ANTI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Antitoken (ANTI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ANTI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ANTI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ANTIs tokenomics, kan du utforske ANTI tokenets livepris!

