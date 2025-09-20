Dagens Antitoken livepris er 0.00007349 USD. Spor prisoppdateringer for ANTI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ANTI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Antitoken livepris er 0.00007349 USD. Spor prisoppdateringer for ANTI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ANTI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ANTI

ANTI Prisinformasjon

ANTI teknisk dokument

ANTI Offisiell nettside

ANTI tokenomics

ANTI Prisprognose

Antitoken Pris (ANTI)

1 ANTI til USD livepris:

--
----
-2.10%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Antitoken (ANTI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:11:02 (UTC+8)

Antitoken (ANTI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00007215
24 timer lav
$ 0.00007548
24 timer høy

$ 0.00007215
$ 0.00007548
$ 0.01260369
$ 0.00005674
+0.07%

-2.57%

-99.41%

-99.41%

Antitoken (ANTI) sanntidsprisen er $0.00007349. I løpet av de siste 24 timene har ANTI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00007215 og et toppnivå på $ 0.00007548, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ANTI er $ 0.01260369, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005674.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ANTI endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -2.57% over 24 timer og -99.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Antitoken (ANTI) Markedsinformasjon

$ 73.12K
--
$ 73.12K
999.97M
999,973,376.09
Nåværende markedsverdi på Antitoken er $ 73.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ANTI er 999.97M, med en total tilgang på 999973376.09. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 73.12K.

Antitoken (ANTI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Antitoken til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Antitoken til USD ble $ +0.0000018959.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Antitoken til USD ble $ -0.0000071170.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Antitoken til USD ble $ +0.00001130533147832664.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.57%
30 dager$ +0.0000018959+2.58%
60 dager$ -0.0000071170-9.68%
90 dager$ +0.00001130533147832664+18.18%

Hva er Antitoken (ANTI)

$ANTI and $PRO are an experimental token duo exploring quantum-like tokenomics on Solana. These tokens act like a quantum duo, where holding both is more rewarding than just one. When $ANTI and $PRO are put into the ‘Catalyst’ contract, they interact and the contract outputs two different tokens, $X and $Y. These tokens are emitted depending on the relationship between the amounts of $ANTI and $PRO being deposited. The output varies based on their balance. If you decide to reverse the process, you can deposit the resulting $X and $Y back into the Catalyst. The system uses inverse functions to break them back into their original components: $ANTI and $PRO.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

Antitoken (ANTI) Ressurs

Offisiell nettside

Antitoken Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Antitoken (ANTI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Antitoken (ANTI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Antitoken.

Sjekk Antitokenprisprognosen nå!

ANTI til lokale valutaer

Antitoken (ANTI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Antitoken (ANTI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ANTI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Antitoken (ANTI)

Hvor mye er Antitoken (ANTI) verdt i dag?
Live ANTI prisen i USD er 0.00007349 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ANTI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ANTI til USD er $ 0.00007349. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Antitoken?
Markedsverdien for ANTI er $ 73.12K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ANTI?
Den sirkulerende forsyningen av ANTI er 999.97M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forANTI ?
ANTI oppnådde en ATH-pris på 0.01260369 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ANTI?
ANTI så en ATL-pris på 0.00005674 USD.
Hva er handelsvolumet til ANTI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ANTI er -- USD.
Vil ANTI gå høyere i år?
ANTI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ANTI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:11:02 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.