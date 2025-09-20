Antitoken (ANTI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00007215, 24 timer høy $ 0.00007548, All Time High $ 0.01260369, Laveste pris $ 0.00005674, Prisendring (1H) +0.07%, Prisendring (1D) -2.57%, Prisendring (7D) -99.41%

Antitoken (ANTI) sanntidsprisen er $0.00007349. I løpet av de siste 24 timene har ANTI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00007215 og et toppnivå på $ 0.00007548, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ANTI er $ 0.01260369, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005674.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ANTI endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -2.57% over 24 timer og -99.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Antitoken (ANTI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 73.12K, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 73.12K, Opplagsforsyning 999.97M, Total forsyning 999,973,376.09

Nåværende markedsverdi på Antitoken er $ 73.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ANTI er 999.97M, med en total tilgang på 999973376.09. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 73.12K.