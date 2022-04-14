Antara Token (ANTT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Antara Token (ANTT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Antara Token (ANTT) Informasjon Antara Raiders & Royals is a ground-breaking transmedia project that marries the rich tapestry of Arabian legends with cutting-edge blockchain technology. It reimagines the epic tale of Antara Ibn Shaddad, an ancient Arabian hero, for today's audience. Offisiell nettside: https://antaragame.io/ Teknisk dokument: https://antaragame.io/whitepaper.pdf Kjøp ANTT nå!

Antara Token (ANTT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Antara Token (ANTT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 282.74K Total forsyning: $ 120.00M Sirkulerende forsyning: $ 62.62M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 541.85K All-time high: $ 0.625249 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00453306

Antara Token (ANTT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Antara Token (ANTT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ANTT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ANTT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ANTTs tokenomics, kan du utforske ANTT tokenets livepris!

