Antara Token (ANTT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0042308 $ 0.0042308 $ 0.0042308 24 timer lav $ 0.00448104 $ 0.00448104 $ 0.00448104 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0042308$ 0.0042308 $ 0.0042308 24 timer høy $ 0.00448104$ 0.00448104 $ 0.00448104 All Time High $ 0.625249$ 0.625249 $ 0.625249 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -3.46% Prisendring (1D) -4.21% Prisendring (7D) -13.69% Prisendring (7D) -13.69%

Antara Token (ANTT) sanntidsprisen er $0.00425004. I løpet av de siste 24 timene har ANTT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0042308 og et toppnivå på $ 0.00448104, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ANTT er $ 0.625249, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ANTT endret seg med -3.46% i løpet av den siste timen, -4.21% over 24 timer og -13.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Antara Token (ANTT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 266.12K$ 266.12K $ 266.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 510.00K$ 510.00K $ 510.00K Opplagsforsyning 62.62M 62.62M 62.62M Total forsyning 120,000,000.0 120,000,000.0 120,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Antara Token er $ 266.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ANTT er 62.62M, med en total tilgang på 120000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 510.00K.