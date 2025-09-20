Dagens Antara Token livepris er 0.00425004 USD. Spor prisoppdateringer for ANTT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ANTT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Antara Token livepris er 0.00425004 USD. Spor prisoppdateringer for ANTT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ANTT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Antara Token Logo

Antara Token Pris (ANTT)

Ikke oppført

1 ANTT til USD livepris:

$0.00425004
-4.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Antara Token (ANTT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:10:56 (UTC+8)

Antara Token (ANTT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0042308
24 timer lav
$ 0.00448104
24 timer høy

$ 0.0042308
$ 0.00448104
$ 0.625249
$ 0
-3.46%

-4.21%

-13.69%

-13.69%

Antara Token (ANTT) sanntidsprisen er $0.00425004. I løpet av de siste 24 timene har ANTT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0042308 og et toppnivå på $ 0.00448104, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ANTT er $ 0.625249, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ANTT endret seg med -3.46% i løpet av den siste timen, -4.21% over 24 timer og -13.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Antara Token (ANTT) Markedsinformasjon

$ 266.12K
--
$ 510.00K
62.62M
120,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Antara Token er $ 266.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ANTT er 62.62M, med en total tilgang på 120000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 510.00K.

Antara Token (ANTT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Antara Token til USD ble $ -0.000186904394877397.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Antara Token til USD ble $ +0.0028342441.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Antara Token til USD ble $ +0.0099367286.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Antara Token til USD ble $ +0.003249994178730603.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000186904394877397-4.21%
30 dager$ +0.0028342441+66.69%
60 dager$ +0.0099367286+233.80%
90 dager$ +0.003249994178730603+324.98%

Hva er Antara Token (ANTT)

Antara Raiders & Royals is a ground-breaking transmedia project that marries the rich tapestry of Arabian legends with cutting-edge blockchain technology. It reimagines the epic tale of Antara Ibn Shaddad, an ancient Arabian hero, for today's audience.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Antara Token (ANTT) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Antara Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Antara Token (ANTT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Antara Token (ANTT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Antara Token.

Sjekk Antara Tokenprisprognosen nå!

ANTT til lokale valutaer

Antara Token (ANTT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Antara Token (ANTT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ANTT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Antara Token (ANTT)

Hvor mye er Antara Token (ANTT) verdt i dag?
Live ANTT prisen i USD er 0.00425004 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ANTT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ANTT til USD er $ 0.00425004. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Antara Token?
Markedsverdien for ANTT er $ 266.12K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ANTT?
Den sirkulerende forsyningen av ANTT er 62.62M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forANTT ?
ANTT oppnådde en ATH-pris på 0.625249 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ANTT?
ANTT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ANTT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ANTT er -- USD.
Vil ANTT gå høyere i år?
ANTT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ANTT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:10:56 (UTC+8)

