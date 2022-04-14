ANGRYGUY (ANGRYGUY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ANGRYGUY (ANGRYGUY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ANGRYGUY (ANGRYGUY) Informasjon ANGRYGUY is a meme-based cryptocurrency designed to bring humor and utility to the blockchain. Born from the frustration of everyday life, ANGRYGUY channels those feelings into a fun and engaging community-driven token. Its purpose is to entertain while also fostering a sense of empowerment for holders. Whether you're holding ANGRYGUY as a playful investment or part of a larger movement, it brings together meme culture and cryptocurrency to create an ecosystem where anger turns into opportunity. Holders can unlock rewards, exclusive content, and a space for venting in a light-hearted way. Offisiell nettside: https://angryguy.io Kjøp ANGRYGUY nå!

ANGRYGUY (ANGRYGUY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ANGRYGUY (ANGRYGUY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.81K $ 13.81K $ 13.81K Total forsyning: $ 997.34M $ 997.34M $ 997.34M Sirkulerende forsyning: $ 997.34M $ 997.34M $ 997.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.81K $ 13.81K $ 13.81K All-time high: $ 0.00290695 $ 0.00290695 $ 0.00290695 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ANGRYGUY (ANGRYGUY) pris

ANGRYGUY (ANGRYGUY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ANGRYGUY (ANGRYGUY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ANGRYGUY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ANGRYGUY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ANGRYGUYs tokenomics, kan du utforske ANGRYGUY tokenets livepris!

ANGRYGUY prisforutsigelse Vil du vite hvor ANGRYGUY kan være på vei? Vår ANGRYGUY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ANGRYGUY tokenets prisforutsigelse nå!

