The project, Anarchy, is a community-driven cryptocurrency and social experiment that challenges the corrupt and manipulative elements of the crypto space. Unlike many projects that rely on a central developer or team, Anarchy was designed with trust and decentralization in mind. Its founder, Kendu Miazaki, intentionally stepped away after laying a strong foundation, burning 55% of the supply and locking liquidity to allow the community to take full control of the project. This bold experiment fosters organic, community-led growth while promoting fairness, freedom, and transparency. Offisiell nettside: https://anarchyonsol.com/

ANARCHY (ANARCHY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ANARCHY (ANARCHY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 150.04K $ 150.04K $ 150.04K Total forsyning: $ 430.14M $ 430.14M $ 430.14M Sirkulerende forsyning: $ 430.14M $ 430.14M $ 430.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 150.04K $ 150.04K $ 150.04K All-time high: $ 0.01011476 $ 0.01011476 $ 0.01011476 All-Time Low: $ 0.00034463 $ 0.00034463 $ 0.00034463 Nåværende pris: $ 0.00034883 $ 0.00034883 $ 0.00034883 Lær mer om ANARCHY (ANARCHY) pris

ANARCHY (ANARCHY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ANARCHY (ANARCHY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ANARCHY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ANARCHY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ANARCHYs tokenomics, kan du utforske ANARCHY tokenets livepris!

