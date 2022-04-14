ANARCHY (ANARCHY) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i ANARCHY (ANARCHY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
ANARCHY (ANARCHY) Informasjon

The project, Anarchy, is a community-driven cryptocurrency and social experiment that challenges the corrupt and manipulative elements of the crypto space. Unlike many projects that rely on a central developer or team, Anarchy was designed with trust and decentralization in mind. Its founder, Kendu Miazaki, intentionally stepped away after laying a strong foundation, burning 55% of the supply and locking liquidity to allow the community to take full control of the project. This bold experiment fosters organic, community-led growth while promoting fairness, freedom, and transparency.

Offisiell nettside:
https://anarchyonsol.com/

ANARCHY (ANARCHY) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ANARCHY (ANARCHY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 150.04K
Total forsyning:
$ 430.14M
Sirkulerende forsyning:
$ 430.14M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 150.04K
All-time high:
$ 0.01011476
All-Time Low:
$ 0.00034463
Nåværende pris:
$ 0.00034883
ANARCHY (ANARCHY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak ANARCHY (ANARCHY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet ANARCHY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange ANARCHY tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår ANARCHYs tokenomics, kan du utforske ANARCHY tokenets livepris!

ANARCHY prisforutsigelse

Vil du vite hvor ANARCHY kan være på vei? Vår ANARCHY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.