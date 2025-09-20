ANARCHY (ANARCHY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.01011476 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.87% Prisendring (1D) -8.65% Prisendring (7D) -16.28%

ANARCHY (ANARCHY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ANARCHY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ANARCHY er $ 0.01011476, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ANARCHY endret seg med +0.87% i løpet av den siste timen, -8.65% over 24 timer og -16.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ANARCHY (ANARCHY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 167.11K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 167.11K Opplagsforsyning 430.14M Total forsyning 430,137,971.851353

Nåværende markedsverdi på ANARCHY er $ 167.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ANARCHY er 430.14M, med en total tilgang på 430137971.851353. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 167.11K.