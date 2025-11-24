AllUnity EUR pris i dag

Sanntids AllUnity EUR (EURAU) pris i dag er $ 1.15, med en 0.02% endring de siste 24 timene. Nåværende EURAU til USD konverteringssats er $ 1.15 per EURAU.

AllUnity EUR rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 20,283,186, med en sirkulerende forsyning på 17.63M EURAU. I løpet av de siste 24 timene EURAU har den blitt handlet mellom $ 1.15(laveste) og $ 1.15 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.19, mens tidenes laveste notering var $ 1.1.

Kortsiktig har EURAU beveget seg +0.04% i løpet av den siste timen og -0.88% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

AllUnity EUR (EURAU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.28M$ 20.28M $ 20.28M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.28M$ 20.28M $ 20.28M Opplagsforsyning 17.63M 17.63M 17.63M Total forsyning 17,630,798.33 17,630,798.33 17,630,798.33

