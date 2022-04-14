AlgoTrade (ALGT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AlgoTrade (ALGT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AlgoTrade (ALGT) Informasjon AlgoTrade is an ecosystem of a variety of AI and algorithmic modules that will help you improve and automate your trading on both CEX and DEX. Currently, In the ecosystem, there is an auto news trading module that uses an NLP model to analyse sentiment of certain news articles and places buy and sell orders corresponding with the sentiment which can be set up in the AlgoTrade bot. Also there is a Proprietary Trading System that is based on the principle of mean reversion. Offisiell nettside: https://www.algotrade.biz/ Teknisk dokument: https://algo-trade.gitbook.io/docs Kjøp ALGT nå!

AlgoTrade (ALGT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AlgoTrade (ALGT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 386.39K $ 386.39K $ 386.39K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 429.32K $ 429.32K $ 429.32K All-time high: $ 0.01476287 $ 0.01476287 $ 0.01476287 All-Time Low: $ 0.00063099 $ 0.00063099 $ 0.00063099 Nåværende pris: $ 0.00428262 $ 0.00428262 $ 0.00428262 Lær mer om AlgoTrade (ALGT) pris

AlgoTrade (ALGT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AlgoTrade (ALGT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ALGT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ALGT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ALGTs tokenomics, kan du utforske ALGT tokenets livepris!

