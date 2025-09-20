AlgoTrade (ALGT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00436051 $ 0.00436051 $ 0.00436051 24 timer lav $ 0.00446829 $ 0.00446829 $ 0.00446829 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00436051$ 0.00436051 $ 0.00436051 24 timer høy $ 0.00446829$ 0.00446829 $ 0.00446829 All Time High $ 0.01476287$ 0.01476287 $ 0.01476287 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +1.82% Prisendring (7D) -13.31% Prisendring (7D) -13.31%

AlgoTrade (ALGT) sanntidsprisen er $0.0044639. I løpet av de siste 24 timene har ALGT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00436051 og et toppnivå på $ 0.00446829, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALGT er $ 0.01476287, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALGT endret seg med -- i løpet av den siste timen, +1.82% over 24 timer og -13.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AlgoTrade (ALGT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 401.68K$ 401.68K $ 401.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 446.31K$ 446.31K $ 446.31K Opplagsforsyning 90.00M 90.00M 90.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AlgoTrade er $ 401.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALGT er 90.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 446.31K.