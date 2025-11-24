AIMX pris i dag

Sanntids AIMX (AIMX) pris i dag er --, med en 3.80% endring de siste 24 timene. Nåværende AIMX til USD konverteringssats er -- per AIMX.

AIMX rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 138,241, med en sirkulerende forsyning på 394.67M AIMX. I løpet av de siste 24 timene AIMX har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02766477, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har AIMX beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -25.57% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

AIMX (AIMX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 138.24K$ 138.24K $ 138.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 205.96K$ 205.96K $ 205.96K Opplagsforsyning 394.67M 394.67M 394.67M Total forsyning 588,000,000.0 588,000,000.0 588,000,000.0

