AILIVE is a novel project designed to democratize machine learning (ML) and artificial intelligence (AI). By providing a robust, intuitive platform, we aim to make AI accessible to everyone—so they can understand the basic principles of machine learning and experiment with it. Our focus is to empower individuals to train, understand and deploy their own 3D AI agents with minimal barriers. Accessibility for machine learning lies at the heart of the AILIVE mission. Despite the explosion of interest in AI, most platforms remain excessively complex, requiring specialized knowledge and significant computational resources. AILIVE seeks to streamline and simplify this process. By offering an integrated framework that is intuitive, transparent, and well-documented, we remove many obstacles that often inhibit newcomers. Offisiell nettside: https://ailive.co Teknisk dokument: https://docs.ailive.co/

ailive (AILIVE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ailive (AILIVE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.31K $ 24.31K $ 24.31K Total forsyning: $ 999.15M $ 999.15M $ 999.15M Sirkulerende forsyning: $ 961.84M $ 961.84M $ 961.84M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.25K $ 25.25K $ 25.25K All-time high: $ 0.01293036 $ 0.01293036 $ 0.01293036 All-Time Low: $ 0.00002092 $ 0.00002092 $ 0.00002092 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ailive (AILIVE) pris

ailive (AILIVE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ailive (AILIVE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AILIVE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AILIVE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AILIVEs tokenomics, kan du utforske AILIVE tokenets livepris!

Vil du vite hvor AILIVE kan være på vei? Vår AILIVE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

