ailive (AILIVE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AILIVE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AILIVE er $ 0.01293036, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AILIVE endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.83% over 24 timer og -7.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ailive (AILIVE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.52K$ 26.52K $ 26.52K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.55K$ 27.55K $ 27.55K Opplagsforsyning 961.84M 961.84M 961.84M Total forsyning 999,162,543.456257 999,162,543.456257 999,162,543.456257

Nåværende markedsverdi på ailive er $ 26.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AILIVE er 961.84M, med en total tilgang på 999162543.456257. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.55K.