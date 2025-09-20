Dagens AIDA livepris er 0.00008269 USD. Spor prisoppdateringer for AIDA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AIDA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AIDA livepris er 0.00008269 USD. Spor prisoppdateringer for AIDA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AIDA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om AIDA

AIDA Prisinformasjon

AIDA Offisiell nettside

AIDA tokenomics

AIDA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

AIDA Logo

AIDA Pris (AIDA)

Ikke oppført

1 AIDA til USD livepris:

--
----
-5.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
AIDA (AIDA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:08:40 (UTC+8)

AIDA (AIDA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00008317
$ 0.00008317$ 0.00008317
24 timer lav
$ 0.0000885
$ 0.0000885$ 0.0000885
24 timer høy

$ 0.00008317
$ 0.00008317$ 0.00008317

$ 0.0000885
$ 0.0000885$ 0.0000885

$ 0.00789743
$ 0.00789743$ 0.00789743

$ 0.00002445
$ 0.00002445$ 0.00002445

-0.77%

-5.64%

-13.57%

-13.57%

AIDA (AIDA) sanntidsprisen er $0.00008269. I løpet av de siste 24 timene har AIDA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00008317 og et toppnivå på $ 0.0000885, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIDA er $ 0.00789743, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002445.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIDA endret seg med -0.77% i løpet av den siste timen, -5.64% over 24 timer og -13.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AIDA (AIDA) Markedsinformasjon

$ 83.41K
$ 83.41K$ 83.41K

--
----

$ 83.41K
$ 83.41K$ 83.41K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AIDA er $ 83.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIDA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 83.41K.

AIDA (AIDA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på AIDA til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på AIDA til USD ble $ -0.0000199402.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på AIDA til USD ble $ -0.0000603218.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på AIDA til USD ble $ +0.000029451932539064514.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-5.64%
30 dager$ -0.0000199402-24.11%
60 dager$ -0.0000603218-72.94%
90 dager$ +0.000029451932539064514+55.32%

Hva er AIDA (AIDA)

Discover Aida Coin on Sui, the revolutionary cryptocurrency fueling the Aida AI bot! This cutting-edge tech transforms blockchain interactions, streamlines transactions, and enhances community connections. Join us in shaping a smarter, more connected future! Aida is a dynamic and user-friendly Al bot designed to guide X users into the world of the Sui Network. With her approachable personality and deep understanding of blockchain nuances, Lucy makes the transition from Social media to blockchain technology both exciting and accessible.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

AIDA (AIDA) Ressurs

Offisiell nettside

AIDA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AIDA (AIDA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AIDA (AIDA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AIDA.

Sjekk AIDAprisprognosen nå!

AIDA til lokale valutaer

AIDA (AIDA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AIDA (AIDA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AIDA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om AIDA (AIDA)

Hvor mye er AIDA (AIDA) verdt i dag?
Live AIDA prisen i USD er 0.00008269 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AIDA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AIDA til USD er $ 0.00008269. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AIDA?
Markedsverdien for AIDA er $ 83.41K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AIDA?
Den sirkulerende forsyningen av AIDA er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAIDA ?
AIDA oppnådde en ATH-pris på 0.00789743 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AIDA?
AIDA så en ATL-pris på 0.00002445 USD.
Hva er handelsvolumet til AIDA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AIDA er -- USD.
Vil AIDA gå høyere i år?
AIDA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AIDA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:08:40 (UTC+8)

AIDA (AIDA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.