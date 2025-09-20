AIDA (AIDA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00008317 $ 0.00008317 $ 0.00008317 24 timer lav $ 0.0000885 $ 0.0000885 $ 0.0000885 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00008317$ 0.00008317 $ 0.00008317 24 timer høy $ 0.0000885$ 0.0000885 $ 0.0000885 All Time High $ 0.00789743$ 0.00789743 $ 0.00789743 Laveste pris $ 0.00002445$ 0.00002445 $ 0.00002445 Prisendring (1H) -0.77% Prisendring (1D) -5.64% Prisendring (7D) -13.57% Prisendring (7D) -13.57%

AIDA (AIDA) sanntidsprisen er $0.00008269. I løpet av de siste 24 timene har AIDA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00008317 og et toppnivå på $ 0.0000885, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIDA er $ 0.00789743, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002445.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIDA endret seg med -0.77% i løpet av den siste timen, -5.64% over 24 timer og -13.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AIDA (AIDA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 83.41K$ 83.41K $ 83.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 83.41K$ 83.41K $ 83.41K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AIDA er $ 83.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIDA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 83.41K.