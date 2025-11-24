AI Dev Agent pris i dag

Sanntids AI Dev Agent (AIDEV) pris i dag er $ 0.00094344, med en 0.33% endring de siste 24 timene. Nåværende AIDEV til USD konverteringssats er $ 0.00094344 per AIDEV.

AI Dev Agent rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 73,285, med en sirkulerende forsyning på 77.68M AIDEV. I løpet av de siste 24 timene AIDEV har den blitt handlet mellom $ 0.00094343(laveste) og $ 0.00094842 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00782371, mens tidenes laveste notering var $ 0.00013484.

Kortsiktig har AIDEV beveget seg +0.00% i løpet av den siste timen og -22.36% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

AI Dev Agent (AIDEV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 73.29K$ 73.29K $ 73.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 377.38K$ 377.38K $ 377.38K Opplagsforsyning 77.68M 77.68M 77.68M Total forsyning 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

