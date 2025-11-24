AI Dev Agent (AIDEV)-prisforutsigelse (USD)

Få AI Dev Agent prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye AIDEV vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp AIDEV

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på AI Dev Agent % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon AI Dev Agent-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) AI Dev Agent (AIDEV) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan AI Dev Agent potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000930 i 2025. AI Dev Agent (AIDEV) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan AI Dev Agent potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000977 i 2026. AI Dev Agent (AIDEV) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AIDEV for 2027 $ 0.001026 med en 10.25% vekstrate. AI Dev Agent (AIDEV) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AIDEV for 2028 $ 0.001077 med en 15.76% vekstrate. AI Dev Agent (AIDEV) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AIDEV for 2029 $ 0.001131 med en 21.55% vekstrate. AI Dev Agent (AIDEV) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AIDEV for 2030 $ 0.001188 med en 27.63% vekstrate. AI Dev Agent (AIDEV) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på AI Dev Agent potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001935. AI Dev Agent (AIDEV) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på AI Dev Agent potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003152. År Pris Vekst 2025 $ 0.000930 0.00%

2026 $ 0.000977 5.00%

2027 $ 0.001026 10.25%

2028 $ 0.001077 15.76%

2029 $ 0.001131 21.55%

2030 $ 0.001188 27.63%

2031 $ 0.001247 34.01%

2032 $ 0.001309 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.001375 47.75%

2034 $ 0.001444 55.13%

2035 $ 0.001516 62.89%

2036 $ 0.001592 71.03%

2037 $ 0.001671 79.59%

2038 $ 0.001755 88.56%

2039 $ 0.001843 97.99%

2040 $ 0.001935 107.89% Vis mer Kortsiktig AI Dev Agent-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.000930 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.000931 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.000931 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.000934 0.41% AI Dev Agent (AIDEV) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for AIDEV November 24, 2025(I dag) er $0.000930 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. AI Dev Agent (AIDEV) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for AIDEV, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000931 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. AI Dev Agent (AIDEV) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for AIDEV, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000931 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. AI Dev Agent (AIDEV) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for AIDEV $0.000934 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende AI Dev Agent prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 72.32K$ 72.32K $ 72.32K Opplagsforsyning 77.68M 77.68M 77.68M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste AIDEV-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har AIDEV en sirkulerende forsyning på 77.68M og total markedsverdi på $ 72.32K. Se AIDEV livepris

AI Dev Agent Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for AI Dev Agent direktepris, er gjeldende pris for AI Dev Agent 0.000930USD. Den sirkulerende forsyningen av AI Dev Agent(AIDEV) er 77.68M AIDEV , som gir den en markedsverdi på $72,318 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -1.83% $ 0 $ 0.000948 $ 0.000930

7 dager -22.54% $ -0.000209 $ 0.001482 $ 0.000829

30 dager -33.05% $ -0.000307 $ 0.001482 $ 0.000829 24-timers ytelse De siste 24 timene har AI Dev Agent vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -1.83% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har AI Dev Agent handlet på en topp på $0.001482 og en bunn på $0.000829 . Det så en prisendring på -22.54% . Denne nylige trenden viser potensialet til AIDEV for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har AI Dev Agent opplevd en -33.05% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000307 av dens verdi. Dette indikerer at AIDEV kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer AI Dev Agent (AIDEV) prisforutsigelsesmodul? AI Dev Agent-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for AIDEV basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for AI Dev Agent det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for AIDEV, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til AI Dev Agent. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til AIDEV. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til AIDEV for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til AI Dev Agent.

Hvorfor er AIDEV-prisforutsigelse viktig?

AIDEV-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i AIDEV nå? I følge dine forutsigelser vil AIDEV oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for AIDEV neste måned? I følge AI Dev Agent (AIDEV)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte AIDEV-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 AIDEV koste i 2026? Prisen på 1 AI Dev Agent (AIDEV) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil AIDEV øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på AIDEV i 2027? AI Dev Agent (AIDEV) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 AIDEV innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for AIDEV i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil AI Dev Agent (AIDEV) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for AIDEV i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil AI Dev Agent (AIDEV) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 AIDEV koste i 2030? Prisen på 1 AI Dev Agent (AIDEV) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil AIDEV øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for AIDEV i 2040? AI Dev Agent (AIDEV) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 AIDEV innen 2040. Registrer deg nå