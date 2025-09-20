Agentik DEX (AGENTIK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00011049 $ 0.00011049 $ 0.00011049 24 timer lav $ 0.00011479 $ 0.00011479 $ 0.00011479 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00011049$ 0.00011049 $ 0.00011049 24 timer høy $ 0.00011479$ 0.00011479 $ 0.00011479 All Time High $ 0.0007388$ 0.0007388 $ 0.0007388 Laveste pris $ 0.00005413$ 0.00005413 $ 0.00005413 Prisendring (1H) +0.33% Prisendring (1D) -0.41% Prisendring (7D) -7.70% Prisendring (7D) -7.70%

Agentik DEX (AGENTIK) sanntidsprisen er $0.00011375. I løpet av de siste 24 timene har AGENTIK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00011049 og et toppnivå på $ 0.00011479, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGENTIK er $ 0.0007388, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005413.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGENTIK endret seg med +0.33% i løpet av den siste timen, -0.41% over 24 timer og -7.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Agentik DEX (AGENTIK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 56.87K$ 56.87K $ 56.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 113.75K$ 113.75K $ 113.75K Opplagsforsyning 500.00M 500.00M 500.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Agentik DEX er $ 56.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AGENTIK er 500.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 113.75K.