Agentik DEX (AGENTIK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Agentik DEX (AGENTIK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Agentik DEX (AGENTIK) Informasjon AgentikDEX is a revolutionary decentralized application that democratizes automated trading through AI-powered agents. Our platform enables users to create, customize, and deploy sophisticated trading agents which can make strategies across multiple blockchains without requiring technical expertise. By leveraging Virtuals G.A.M.E framework and advanced DeFi protocols, AgentikDEX transforms complex trading algorithms into accessible, autonomous agents. Offisiell nettside: https://agentikdex.com/login Kjøp AGENTIK nå!

Agentik DEX (AGENTIK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Agentik DEX (AGENTIK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 49.16K $ 49.16K $ 49.16K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 98.31K $ 98.31K $ 98.31K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Agentik DEX (AGENTIK) pris

Agentik DEX (AGENTIK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Agentik DEX (AGENTIK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AGENTIK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AGENTIK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AGENTIKs tokenomics, kan du utforske AGENTIK tokenets livepris!

AGENTIK prisforutsigelse Vil du vite hvor AGENTIK kan være på vei? Vår AGENTIK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AGENTIK tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!