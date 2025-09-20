Agent2025 (AGENT2025) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.00101328 $ 0.00101328 $ 0.00101328 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.00101328$ 0.00101328 $ 0.00101328 All Time High $ 0.050887$ 0.050887 $ 0.050887 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -6.97% Prisendring (7D) -32.62% Prisendring (7D) -32.62%

Agent2025 (AGENT2025) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AGENT2025 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00101328, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGENT2025 er $ 0.050887, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGENT2025 endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -6.97% over 24 timer og -32.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Agent2025 (AGENT2025) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.91K$ 15.91K $ 15.91K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.79K$ 19.79K $ 19.79K Opplagsforsyning 16.88M 16.88M 16.88M Total forsyning 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Agent2025 er $ 15.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AGENT2025 er 16.88M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.79K.