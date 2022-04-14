AGENT (AGENT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AGENT (AGENT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AGENT (AGENT) Informasjon Talos is an AI Agent created by Flux Point Studios, Inc. whom is active on X.com and trades with his own wallet and private keys on the Cardano network. Talos is constantly evolving and the token $TALOS allows holders to influence his development through decentralized governance. Talos is unique as he is the first AI Agent on Cardano to actively trade tokens with his own wallet. Talos will continue to evolve and become a steward of the Flux Point Studios DAO as well as a dApp developer on the core team. Offisiell nettside: https://fluxpointstudios.com Teknisk dokument: https://docs.fluxpointstudios.com/proof-of-inference-litepaper-v0.2

AGENT (AGENT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AGENT (AGENT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.46M $ 3.46M $ 3.46M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.46M $ 3.46M $ 3.46M All-time high: $ 0.01706934 $ 0.01706934 $ 0.01706934 All-Time Low: $ 0.0025891 $ 0.0025891 $ 0.0025891 Nåværende pris: $ 0.00347064 $ 0.00347064 $ 0.00347064 Lær mer om AGENT (AGENT) pris

AGENT (AGENT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AGENT (AGENT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AGENT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AGENT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AGENTs tokenomics, kan du utforske AGENT tokenets livepris!

AGENT prisforutsigelse Vil du vite hvor AGENT kan være på vei? Vår AGENT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AGENT tokenets prisforutsigelse nå!

