AGENT (AGENT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0036059 $ 0.0036059 $ 0.0036059 24 timer lav $ 0.00378295 $ 0.00378295 $ 0.00378295 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0036059$ 0.0036059 $ 0.0036059 24 timer høy $ 0.00378295$ 0.00378295 $ 0.00378295 All Time High $ 0.01706934$ 0.01706934 $ 0.01706934 Laveste pris $ 0.0025891$ 0.0025891 $ 0.0025891 Prisendring (1H) -0.34% Prisendring (1D) +0.31% Prisendring (7D) -16.26% Prisendring (7D) -16.26%

AGENT (AGENT) sanntidsprisen er $0.00368631. I løpet av de siste 24 timene har AGENT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0036059 og et toppnivå på $ 0.00378295, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGENT er $ 0.01706934, mens den rekordlave prisen er $ 0.0025891.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGENT endret seg med -0.34% i løpet av den siste timen, +0.31% over 24 timer og -16.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AGENT (AGENT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AGENT er $ 3.69M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AGENT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.69M.