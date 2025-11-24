Agent Daredevil pris i dag

Sanntids Agent Daredevil (DARE) pris i dag er $ 0.00014197, med en 3.23% endring de siste 24 timene. Nåværende DARE til USD konverteringssats er $ 0.00014197 per DARE.

Agent Daredevil rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 75,265, med en sirkulerende forsyning på 530.00M DARE. I løpet av de siste 24 timene DARE har den blitt handlet mellom $ 0.00013632(laveste) og $ 0.00014929 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00080996, mens tidenes laveste notering var $ 0.00007769.

Kortsiktig har DARE beveget seg -1.17% i løpet av den siste timen og -44.46% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Agent Daredevil (DARE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 75.27K$ 75.27K $ 75.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 142.01K$ 142.01K $ 142.01K Opplagsforsyning 530.00M 530.00M 530.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Agent Daredevil er $ 75.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DARE er 530.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 142.01K.