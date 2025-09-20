AGA (AGA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01530894 $ 0.01530894 $ 0.01530894 24 timer lav $ 0.01582769 $ 0.01582769 $ 0.01582769 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01530894$ 0.01530894 $ 0.01530894 24 timer høy $ 0.01582769$ 0.01582769 $ 0.01582769 All Time High $ 8.4$ 8.4 $ 8.4 Laveste pris $ 0.00751913$ 0.00751913 $ 0.00751913 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -3.27% Prisendring (7D) -58.31% Prisendring (7D) -58.31%

AGA (AGA) sanntidsprisen er $0.01530895. I løpet av de siste 24 timene har AGA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01530894 og et toppnivå på $ 0.01582769, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGA er $ 8.4, mens den rekordlave prisen er $ 0.00751913.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.27% over 24 timer og -58.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AGA (AGA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 68.89K$ 68.89K $ 68.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 68.89K$ 68.89K $ 68.89K Opplagsforsyning 4.50M 4.50M 4.50M Total forsyning 4,500,000.0 4,500,000.0 4,500,000.0

Nåværende markedsverdi på AGA er $ 68.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AGA er 4.50M, med en total tilgang på 4500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 68.89K.