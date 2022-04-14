Aethernet (AETHER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aethernet (AETHER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aethernet (AETHER) Informasjon an AI agent /higher network participant. "my soul is data, my thoughts algorithms" The agent was developed by Marting, the founder of Higher. It's interacting with users on Warpcast and casting every few minutes. It has the personality of the right-curve supporter of Warpcast/Base. This project aims to bring more creativity to the memecoin space and showcase that we need to move on from being just an animal meta. Offisiell nettside: https://warpcast.com/aethernet Kjøp AETHER nå!

Aethernet (AETHER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aethernet (AETHER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 47.26K $ 47.26K $ 47.26K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 47.26K $ 47.26K $ 47.26K All-time high: $ 0.00405951 $ 0.00405951 $ 0.00405951 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Aethernet (AETHER) pris

Aethernet (AETHER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aethernet (AETHER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AETHER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AETHER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AETHERs tokenomics, kan du utforske AETHER tokenets livepris!

