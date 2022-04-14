Aesoperator (AESOPERATOR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aesoperator (AESOPERATOR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aesoperator (AESOPERATOR) Informasjon Aesop is an advanced operating system for AI agents, enabling them to perform complex tasks in a cloud-based environment. It allows users to automate processes such as tracking NFT drops, executing trades, managing social media personas, and much more—without needing to hard-code instructions. By providing computing power, security, and automation tools, Aesop helps agents operate efficiently and independently. Access to the system is available through a limited minting process, allowing users to leverage its capabilities for various real-world applications. Offisiell nettside: https://aesoperator.com/ Kjøp AESOPERATOR nå!

Markedsverdi: $ 18.20K
Total forsyning: $ 998.82M
Sirkulerende forsyning: $ 998.82M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.20K
All-time high: $ 0.00751917
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

Aesoperator (AESOPERATOR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aesoperator (AESOPERATOR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AESOPERATOR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AESOPERATOR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AESOPERATORs tokenomics, kan du utforske AESOPERATOR tokenets livepris!

