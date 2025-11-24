AdZilla pris i dag

Sanntids AdZilla (ADZILLA) pris i dag er $ 0.00022877, med en 0.41% endring de siste 24 timene. Nåværende ADZILLA til USD konverteringssats er $ 0.00022877 per ADZILLA.

AdZilla rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 232,182, med en sirkulerende forsyning på 999.93M ADZILLA. I løpet av de siste 24 timene ADZILLA har den blitt handlet mellom $ 0.00022286(laveste) og $ 0.00023602 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00039142, mens tidenes laveste notering var $ 0.00011699.

Kortsiktig har ADZILLA beveget seg -1.45% i løpet av den siste timen og -16.89% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

AdZilla (ADZILLA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 232.18K$ 232.18K $ 232.18K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 232.18K$ 232.18K $ 232.18K Opplagsforsyning 999.93M 999.93M 999.93M Total forsyning 999,931,451.037627 999,931,451.037627 999,931,451.037627

