Adappter (ADP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Adappter (ADP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Adappter (ADP) Informasjon Adappter will provide a solution that helps individuals, companies, sellers, and users coexist with each other for the objective of happiness and profits of all based on the spirit of fairness, sharing, and trust. Also, Adappter will make every effort to increase the value of all members. In January 2018, we expanded our business to "Adappter" service, which provides various blockchain information and live content from "Houjaeki" service, which provides data on favorable factors in real time. Currently, about 50,000 users who have interests in blockchain (including Android and iOS) use the Adappter service. ADP is Token published by Adappter, operated within the Ethereum platform (ERC20), and used as a key currency in the adapter ecosystem. It can convert AP, which was received as compensation for partner contents, to ADP and it will continue for 20 years. In the future, it will provide real-life payment functions for purchasing goods, items, and products. Offisiell nettside: https://adappter.io/

Adappter (ADP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Adappter (ADP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.54M $ 6.54M $ 6.54M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 4.13B $ 4.13B $ 4.13B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.81M $ 15.81M $ 15.81M All-time high: $ 0.158038 $ 0.158038 $ 0.158038 All-Time Low: $ 0.00110676 $ 0.00110676 $ 0.00110676 Nåværende pris: $ 0.00158437 $ 0.00158437 $ 0.00158437 Lær mer om Adappter (ADP) pris

Adappter (ADP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Adappter (ADP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ADP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ADP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ADPs tokenomics, kan du utforske ADP tokenets livepris!

ADP prisforutsigelse Vil du vite hvor ADP kan være på vei? Vår ADP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ADP tokenets prisforutsigelse nå!

