Adappter (ADP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00160972 24 timer lav $ 0.00162555 24 timer høy All Time High $ 0.158038 Laveste pris $ 0.00110676 Prisendring (1H) -0.14% Prisendring (1D) -0.38% Prisendring (7D) -1.85%

Adappter (ADP) sanntidsprisen er $0.0016129. I løpet av de siste 24 timene har ADP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00160972 og et toppnivå på $ 0.00162555, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ADP er $ 0.158038, mens den rekordlave prisen er $ 0.00110676.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ADP endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -0.38% over 24 timer og -1.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Adappter (ADP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.67M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.13M Opplagsforsyning 4.13B Total forsyning 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Adappter er $ 6.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ADP er 4.13B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.13M.