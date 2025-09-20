ADA (ADASOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00034509 24 timer lav $ 0.00035114 24 timer høy All Time High $ 0.01072592 Laveste pris $ 0.00022183 Prisendring (1H) +0.86% Prisendring (1D) +1.42% Prisendring (7D) -2.27%

ADA (ADASOL) sanntidsprisen er $0.00035108. I løpet av de siste 24 timene har ADASOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00034509 og et toppnivå på $ 0.00035114, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ADASOL er $ 0.01072592, mens den rekordlave prisen er $ 0.00022183.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ADASOL endret seg med +0.86% i løpet av den siste timen, +1.42% over 24 timer og -2.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ADA (ADASOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 345.04K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 345.04K Opplagsforsyning 999.68M Total forsyning 999,676,295.1190995

Nåværende markedsverdi på ADA er $ 345.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ADASOL er 999.68M, med en total tilgang på 999676295.1190995. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 345.04K.