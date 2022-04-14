ABDS Token (ABDS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ABDS Token (ABDS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ABDS Token (ABDS) Informasjon Introducing the ABDS Token – a revolutionary step in digital finance. Crafted by ABD Systems, a leader in IT solutions for over 13 years, this token is your gateway to the cryptocurrency world. Seamlessly integrating with our cutting-edge technology services, the ABDS Token simplifies your entry into the realm of digital currencies, offering a personalized and secure experience. It's more than a token; it's a commitment to innovation and ease in the ever-evolving landscape of digital transactions. Offisiell nettside: https://mx.abdsystems.com/es/abds-token/ Teknisk dokument: https://github.com/ABDSystems/ABDSystems/blob/ABDS-Token/ABDS%20Token%20White%20Paper%20-%20Aug%202024.pdf Kjøp ABDS nå!

ABDS Token (ABDS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ABDS Token (ABDS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 49.20K Total forsyning: $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 14.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 332.37K All-time high: $ 1.36 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00332372 Lær mer om ABDS Token (ABDS) pris

ABDS Token (ABDS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ABDS Token (ABDS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ABDS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ABDS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ABDSs tokenomics, kan du utforske ABDS tokenets livepris!

