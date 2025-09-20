Dagens ABDS Token livepris er 0.00333201 USD. Spor prisoppdateringer for ABDS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ABDS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ABDS Token livepris er 0.00333201 USD. Spor prisoppdateringer for ABDS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ABDS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 ABDS til USD livepris:

$0.00334709
$0.00334709$0.00334709
+4.20%1D
ABDS Token (ABDS) Live prisdiagram
ABDS Token (ABDS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00315781
$ 0.00315781$ 0.00315781
24 timer lav
$ 0.00336176
$ 0.00336176$ 0.00336176
24 timer høy

$ 0.00315781
$ 0.00315781$ 0.00315781

$ 0.00336176
$ 0.00336176$ 0.00336176

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

$ 0.00095419
$ 0.00095419$ 0.00095419

+0.09%

+3.84%

+0.49%

+0.49%

ABDS Token (ABDS) sanntidsprisen er $0.00333201. I løpet av de siste 24 timene har ABDS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00315781 og et toppnivå på $ 0.00336176, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ABDS er $ 1.36, mens den rekordlave prisen er $ 0.00095419.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ABDS endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, +3.84% over 24 timer og +0.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ABDS Token (ABDS) Markedsinformasjon

$ 49.25K
$ 49.25K$ 49.25K

--
----

$ 332.70K
$ 332.70K$ 332.70K

14.80M
14.80M 14.80M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ABDS Token er $ 49.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ABDS er 14.80M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 332.70K.

ABDS Token (ABDS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ABDS Token til USD ble $ +0.0001233.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ABDS Token til USD ble $ +0.0006474748.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ABDS Token til USD ble $ +0.0029110501.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ABDS Token til USD ble $ +0.0009785353759456996.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0001233+3.84%
30 dager$ +0.0006474748+19.43%
60 dager$ +0.0029110501+87.37%
90 dager$ +0.0009785353759456996+41.58%

Hva er ABDS Token (ABDS)

Introducing the ABDS Token – a revolutionary step in digital finance. Crafted by ABD Systems, a leader in IT solutions for over 13 years, this token is your gateway to the cryptocurrency world. Seamlessly integrating with our cutting-edge technology services, the ABDS Token simplifies your entry into the realm of digital currencies, offering a personalized and secure experience. It's more than a token; it's a commitment to innovation and ease in the ever-evolving landscape of digital transactions.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

ABDS Token (ABDS) Ressurs

ABDS Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ABDS Token (ABDS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ABDS Token (ABDS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ABDS Token.

ABDS til lokale valutaer

ABDS Token (ABDS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ABDS Token (ABDS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ABDS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ABDS Token (ABDS)

Hvor mye er ABDS Token (ABDS) verdt i dag?
Live ABDS prisen i USD er 0.00333201 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ABDS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ABDS til USD er $ 0.00333201. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ABDS Token?
Markedsverdien for ABDS er $ 49.25K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ABDS?
Den sirkulerende forsyningen av ABDS er 14.80M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forABDS ?
ABDS oppnådde en ATH-pris på 1.36 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ABDS?
ABDS så en ATL-pris på 0.00095419 USD.
Hva er handelsvolumet til ABDS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ABDS er -- USD.
Vil ABDS gå høyere i år?
ABDS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ABDS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:38:08 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

