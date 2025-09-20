ABDS Token (ABDS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00315781 $ 0.00315781 $ 0.00315781 24 timer lav $ 0.00336176 $ 0.00336176 $ 0.00336176 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00315781$ 0.00315781 $ 0.00315781 24 timer høy $ 0.00336176$ 0.00336176 $ 0.00336176 All Time High $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 Laveste pris $ 0.00095419$ 0.00095419 $ 0.00095419 Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) +3.84% Prisendring (7D) +0.49% Prisendring (7D) +0.49%

ABDS Token (ABDS) sanntidsprisen er $0.00333201. I løpet av de siste 24 timene har ABDS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00315781 og et toppnivå på $ 0.00336176, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ABDS er $ 1.36, mens den rekordlave prisen er $ 0.00095419.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ABDS endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, +3.84% over 24 timer og +0.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ABDS Token (ABDS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 49.25K$ 49.25K $ 49.25K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 332.70K$ 332.70K $ 332.70K Opplagsforsyning 14.80M 14.80M 14.80M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ABDS Token er $ 49.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ABDS er 14.80M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 332.70K.