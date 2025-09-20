A2DAO (ATD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0295834 $ 0.0295834 $ 0.0295834 24 timer lav $ 0.03039744 $ 0.03039744 $ 0.03039744 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0295834$ 0.0295834 $ 0.0295834 24 timer høy $ 0.03039744$ 0.03039744 $ 0.03039744 All Time High $ 12.72$ 12.72 $ 12.72 Laveste pris $ 0.01312618$ 0.01312618 $ 0.01312618 Prisendring (1H) +0.28% Prisendring (1D) -0.43% Prisendring (7D) +25.26% Prisendring (7D) +25.26%

A2DAO (ATD) sanntidsprisen er $0.03016424. I løpet av de siste 24 timene har ATD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0295834 og et toppnivå på $ 0.03039744, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ATD er $ 12.72, mens den rekordlave prisen er $ 0.01312618.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ATD endret seg med +0.28% i løpet av den siste timen, -0.43% over 24 timer og +25.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

A2DAO (ATD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 273.31K$ 273.31K $ 273.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 515.85K$ 515.85K $ 515.85K Opplagsforsyning 9.07M 9.07M 9.07M Total forsyning 17,124,457.0 17,124,457.0 17,124,457.0

Nåværende markedsverdi på A2DAO er $ 273.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ATD er 9.07M, med en total tilgang på 17124457.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 515.85K.