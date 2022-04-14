A Gently Used Couch ($COUCH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i A Gently Used Couch ($COUCH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

A Gently Used Couch ($COUCH) Informasjon A gently used couch is a meme token of a gently used couch on Solana blockchain. The gently used couch was a well know furniture for casting in a good regonizable room. If you wanted a role on a ently used couch you justtake a seat on it. For the casting on a gently used couch the talent was optional. This couch, known for its appearances in recognizable, meme-friendly settings, invites you to take a seat in the world of $COUCH, where community and humor reign. Offisiell nettside: https://agentlyusedcouch.com/ Kjøp $COUCH nå!

Markedsverdi: $ 13.04K Total forsyning: $ 988.29M Sirkulerende forsyning: $ 988.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.04K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

A Gently Used Couch ($COUCH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak A Gently Used Couch ($COUCH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $COUCH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $COUCH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $COUCHs tokenomics, kan du utforske $COUCH tokenets livepris!

