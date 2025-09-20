A Gently Used Couch ($COUCH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001405 $ 0.00001405 $ 0.00001405 24 timer lav $ 0.00001424 $ 0.00001424 $ 0.00001424 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001405$ 0.00001405 $ 0.00001405 24 timer høy $ 0.00001424$ 0.00001424 $ 0.00001424 All Time High $ 0.00023218$ 0.00023218 $ 0.00023218 Laveste pris $ 0.0000083$ 0.0000083 $ 0.0000083 Prisendring (1H) -0.69% Prisendring (1D) -1.08% Prisendring (7D) -3.11% Prisendring (7D) -3.11%

A Gently Used Couch ($COUCH) sanntidsprisen er $0.00001408. I løpet av de siste 24 timene har $COUCH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001405 og et toppnivå på $ 0.00001424, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $COUCH er $ 0.00023218, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000083.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $COUCH endret seg med -0.69% i løpet av den siste timen, -1.08% over 24 timer og -3.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

A Gently Used Couch ($COUCH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.92K$ 13.92K $ 13.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.92K$ 13.92K $ 13.92K Opplagsforsyning 988.29M 988.29M 988.29M Total forsyning 988,289,171.00334 988,289,171.00334 988,289,171.00334

Nåværende markedsverdi på A Gently Used Couch er $ 13.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $COUCH er 988.29M, med en total tilgang på 988289171.00334. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.92K.