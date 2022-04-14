Zircuit (ZRC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zircuit (ZRC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zircuit (ZRC) Informasjon Zircuit: Where innovation meets security, designed for everyone. Zircuit offers developers powerful features while giving users peace of mind. Designed by a team of web3 security veterans and PhDs, Zircuit combines high performance with unmatched security. Experience the safest chain for DeFi and staking. Offisiell nettside: https://www.zircuit.com/ Teknisk dokument: https://docs.zircuit.com/ Blokkutforsker: https://explorer.zircuit.com/ Kjøp ZRC nå!

Zircuit (ZRC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zircuit (ZRC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 53.69M $ 53.69M $ 53.69M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.19B $ 2.19B $ 2.19B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 244.60M $ 244.60M $ 244.60M All-time high: $ 0.1254 $ 0.1254 $ 0.1254 All-Time Low: $ 0.019478681265594527 $ 0.019478681265594527 $ 0.019478681265594527 Nåværende pris: $ 0.02446 $ 0.02446 $ 0.02446 Lær mer om Zircuit (ZRC) pris

Zircuit (ZRC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zircuit (ZRC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZRC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZRC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZRCs tokenomics, kan du utforske ZRC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ZRC Interessert i å legge til Zircuit (ZRC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ZRC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ZRC på MEXC nå!

Zircuit (ZRC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ZRC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ZRC nå!

ZRC prisforutsigelse Vil du vite hvor ZRC kan være på vei? Vår ZRC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZRC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!