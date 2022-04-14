Zelwin (ZLW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zelwin (ZLW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zelwin (ZLW) Informasjon ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem：MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders. Offisiell nettside: https://zelwin.com/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1HK32xt3qlaPMdlupUGdxKRUkfSscmZe6/view Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x5319e86F0e41a06E49eb37046b8c11D78bcAd68C Kjøp ZLW nå!

Zelwin (ZLW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zelwin (ZLW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 100.61K $ 100.61K $ 100.61K Total forsyning: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Sirkulerende forsyning: $ 72.33M $ 72.33M $ 72.33M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 417.30K $ 417.30K $ 417.30K All-time high: $ 0.014679 $ 0.014679 $ 0.014679 All-Time Low: $ 0.001254679715982938 $ 0.001254679715982938 $ 0.001254679715982938 Nåværende pris: $ 0.001391 $ 0.001391 $ 0.001391 Lær mer om Zelwin (ZLW) pris

Zelwin (ZLW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zelwin (ZLW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZLW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZLW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZLWs tokenomics, kan du utforske ZLW tokenets livepris!

Zelwin (ZLW) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ZLW hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ZLW nå!

ZLW prisforutsigelse Vil du vite hvor ZLW kan være på vei? Vår ZLW prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZLW tokenets prisforutsigelse nå!

