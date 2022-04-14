Zeus Network (ZEUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zeus Network (ZEUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zeus Network (ZEUS) Informasjon Zeus Network serves as a cross-chain communication layer implemented on SVM. The first mission of Zeus Network is to introduce Bitcoin liquidity to Solana, through the first DApp APOLLO. Offisiell nettside: https://zeusnetwork.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.zeusnetwork.xyz/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/ZEUS1aR7aX8DFFJf5QjWj2ftDDdNTroMNGo8YoQm3Gq Kjøp ZEUS nå!

Zeus Network (ZEUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zeus Network (ZEUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 132.40M $ 132.40M $ 132.40M All-time high: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 All-Time Low: $ 0.10207457416645703 $ 0.10207457416645703 $ 0.10207457416645703 Nåværende pris: $ 0.1324 $ 0.1324 $ 0.1324 Lær mer om Zeus Network (ZEUS) pris

Zeus Network (ZEUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zeus Network (ZEUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZEUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZEUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZEUSs tokenomics, kan du utforske ZEUS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ZEUS Interessert i å legge til Zeus Network (ZEUS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ZEUS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ZEUS på MEXC nå!

Zeus Network (ZEUS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ZEUS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ZEUS nå!

ZEUS prisforutsigelse Vil du vite hvor ZEUS kan være på vei? Vår ZEUS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZEUS tokenets prisforutsigelse nå!

