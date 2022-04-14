ZEPHYR (ZEPH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZEPHYR (ZEPH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ZEPHYR (ZEPH) Informasjon The Zephyr Protocol, at its heart, is an over-collateralized, crypto-backed stablecoin protocol, a concept refined through the innovative Djed Protocol. Offisiell nettside: https://zephyrprotocol.com Teknisk dokument: https://www.zephyrprotocol.com/s/Zephyr_Whitepaper_v1.pdf Blokkutforsker: https://explorer.zephyrprotocol.com/ Kjøp ZEPH nå!

ZEPHYR (ZEPH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZEPHYR (ZEPH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 Total forsyning: $ 10.33M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.25M All-time high: $ 52.35 All-Time Low: $ 0.06373648768174803 Nåværende pris: $ 0.5087 Lær mer om ZEPHYR (ZEPH) pris

ZEPHYR (ZEPH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZEPHYR (ZEPH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZEPH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZEPH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZEPHs tokenomics, kan du utforske ZEPH tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ZEPH Interessert i å legge til ZEPHYR (ZEPH) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ZEPH, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ZEPH på MEXC nå!

ZEPHYR (ZEPH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ZEPH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ZEPH nå!

ZEPH prisforutsigelse Vil du vite hvor ZEPH kan være på vei? Vår ZEPH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZEPH tokenets prisforutsigelse nå!

