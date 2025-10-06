Frankencoin pris i dag

Sanntids Frankencoin (ZCHF) pris i dag er $ 1.2366, med en 0.04% endring de siste 24 timene. Nåværende ZCHF til USD konverteringssats er $ 1.2366 per ZCHF.

Frankencoin rangerer for tiden som #4679 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 ZCHF. I løpet av de siste 24 timene ZCHF har den blitt handlet mellom $ 1.2366(laveste) og $ 1.2371 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.4867555171082332, mens tidenes laveste notering var $ 1.0691543241973427.

Kortsiktig har ZCHF beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -1.96% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 4.61K.

Frankencoin (ZCHF) Markedsinformasjon

Rangering No.4679 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 4.61K$ 4.61K $ 4.61K Fullt utvannet markedsverdi $ 11.83M$ 11.83M $ 11.83M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 9,569,702 9,569,702 9,569,702 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Frankencoin er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 4.61K. Den sirkulerende forsyningen på ZCHF er 0.00, med en total tilgang på 9569702. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.83M.