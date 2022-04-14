ZEEBU (ZBU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZEEBU (ZBU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ZEEBU (ZBU) Informasjon Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem. Offisiell nettside: https://www.zeebu.com/ Teknisk dokument: https://zeebu.gitbook.io/zeebu-whitepaper-2.0/Eo5Icop4mRkIyIwSDGM8 Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xe77f6aCD24185e149e329C1C0F479201b9Ec2f4B Kjøp ZBU nå!

ZEEBU (ZBU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZEEBU (ZBU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.27B $ 9.27B $ 9.27B All-time high: $ 5.2177 $ 5.2177 $ 5.2177 All-Time Low: $ 0.8050120236177957 $ 0.8050120236177957 $ 0.8050120236177957 Nåværende pris: $ 1.8536 $ 1.8536 $ 1.8536 Lær mer om ZEEBU (ZBU) pris

ZEEBU (ZBU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZEEBU (ZBU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZBU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZBU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZBUs tokenomics, kan du utforske ZBU tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ZBU Interessert i å legge til ZEEBU (ZBU) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ZBU, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ZBU på MEXC nå!

ZEEBU (ZBU) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ZBU hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ZBU nå!

ZBU prisforutsigelse Vil du vite hvor ZBU kan være på vei? Vår ZBU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZBU tokenets prisforutsigelse nå!

