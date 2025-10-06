Yee Token pris i dag

Sanntids Yee Token (YEE) pris i dag er $ 0.005201, med en 3.56% endring de siste 24 timene. Nåværende YEE til USD konverteringssats er $ 0.005201 per YEE.

Yee Token rangerer for tiden som #1186 etter markedsverdi på $ 5.20M, med en sirkulerende forsyning på 1.00B YEE. I løpet av de siste 24 timene YEE har den blitt handlet mellom $ 0.005074(laveste) og $ 0.005538 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.03029092316474923, mens tidenes laveste notering var $ 0.000001583969794063.

Kortsiktig har YEE beveget seg -4.66% i løpet av den siste timen og -1.11% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 55.37K.

Yee Token (YEE) Markedsinformasjon

Rangering No.1186 Markedsverdi $ 5.20M$ 5.20M $ 5.20M Volum (24 timer) $ 55.37K$ 55.37K $ 55.37K Fullt utvannet markedsverdi $ 5.20M$ 5.20M $ 5.20M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 100.00% Offentlig blokkjede ETH

