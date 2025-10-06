yieldbasis pris i dag

Sanntids yieldbasis (YB) pris i dag er $ 0.4243, med en 1.55% endring de siste 24 timene. Nåværende YB til USD konverteringssats er $ 0.4243 per YB.

yieldbasis rangerer for tiden som #528 etter markedsverdi på $ 37.30M, med en sirkulerende forsyning på 87.92M YB. I løpet av de siste 24 timene YB har den blitt handlet mellom $ 0.4116(laveste) og $ 0.4341 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.9394352030918264, mens tidenes laveste notering var $ 0.35919482061601.

Kortsiktig har YB beveget seg -0.22% i løpet av den siste timen og +1.65% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 114.91K.

yieldbasis (YB) Markedsinformasjon

Rangering No.528 Markedsverdi $ 37.30M$ 37.30M $ 37.30M Volum (24 timer) $ 114.91K$ 114.91K $ 114.91K Fullt utvannet markedsverdi $ 424.30M$ 424.30M $ 424.30M Opplagsforsyning 87.92M 87.92M 87.92M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Opplagsforsyning 8.79% Offentlig blokkjede ETH

