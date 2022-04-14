XYRO (XYRO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XYRO (XYRO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

XYRO (XYRO) Informasjon XYRO is an AI-powered gamified trading platform that leverages gamification and social features to redefine crypto, making it accessible and engaging. Offisiell nettside: https://xyro.io Teknisk dokument: https://xyro-io.gitbook.io/xyro-whitepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x4eddb15a0abfa2c349e8065af9214e942d9a6d36/ Kjøp XYRO nå!

XYRO (XYRO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XYRO (XYRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 325.84K $ 325.84K $ 325.84K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 324.09M $ 324.09M $ 324.09M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M All-time high: $ 0.093 $ 0.093 $ 0.093 All-Time Low: $ 0.000615131918749103 $ 0.000615131918749103 $ 0.000615131918749103 Nåværende pris: $ 0.0010054 $ 0.0010054 $ 0.0010054 Lær mer om XYRO (XYRO) pris

XYRO (XYRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XYRO (XYRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XYRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XYRO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XYROs tokenomics, kan du utforske XYRO tokenets livepris!

XYRO (XYRO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XYRO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XYRO nå!

