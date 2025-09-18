Dagens Xrp Classic livepris er 0.0009138 USD. Spor prisoppdateringer for XRPC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XRPC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Xrp Classic livepris er 0.0009138 USD. Spor prisoppdateringer for XRPC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XRPC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om XRPC

XRPC Prisinformasjon

XRPC teknisk dokument

XRPC Offisiell nettside

XRPC tokenomics

XRPC Prisprognose

XRPC-historikk

XRPC Kjøpeguide

XRPC-til-fiat-valutakonverter

XRPC Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Xrp Classic Logo

Xrp Classic Pris(XRPC)

1 XRPC til USD livepris:

$0.0009138
$0.0009138$0.0009138
+1.52%1D
USD
Xrp Classic (XRPC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:56:42 (UTC+8)

Xrp Classic (XRPC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0009
$ 0.0009$ 0.0009
24 timer lav
$ 0.0009391
$ 0.0009391$ 0.0009391
24 timer høy

$ 0.0009
$ 0.0009$ 0.0009

$ 0.0009391
$ 0.0009391$ 0.0009391

$ 0.008002395959442863
$ 0.008002395959442863$ 0.008002395959442863

$ 0.000264305997304428
$ 0.000264305997304428$ 0.000264305997304428

0.00%

+1.52%

-3.82%

-3.82%

Xrp Classic (XRPC) sanntidsprisen er $ 0.0009138. I løpet av de siste 24 timene har XRPC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0009 og et toppnivå på $ 0.0009391, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XRPC er $ 0.008002395959442863, mens den rekordlave prisen er $ 0.000264305997304428.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XRPC endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +1.52% over 24 timer og -3.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Xrp Classic (XRPC) Markedsinformasjon

No.5705

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 900.98
$ 900.98$ 900.98

$ 609.20K
$ 609.20K$ 609.20K

0.00
0.00 0.00

666,666,666
666,666,666 666,666,666

666,666,666
666,666,666 666,666,666

0.00%

XRP

Nåværende markedsverdi på Xrp Classic er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 900.98. Den sirkulerende forsyningen på XRPC er 0.00, med en total tilgang på 666666666. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 609.20K.

Xrp Classic (XRPC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Xrp Classic for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000013682+1.52%
30 dager$ -0.0001984-17.84%
60 dager$ -0.0000397-4.17%
90 dager$ -0.0000009-0.10%
Xrp Classic Prisendring i dag

I dag registrerte XRPC en endring på $ +0.000013682 (+1.52%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Xrp Classic 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0001984 (-17.84%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Xrp Classic 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så XRPC en endring på $ -0.0000397 (-4.17%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Xrp Classic 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0000009-0.10% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Xrp Classic (XRPC)?

Sjekk ut Xrp Classic Prishistorikk-siden nå.

Hva er Xrp Classic (XRPC)

Xrp Classic's purpose is to develop eco-friendly solutions that aim to make the cryptocurrency space safer and easier to understand for everyone. Xrp Classic is a project aimed at developing its own ReFi blockchain. Our vision is to develop an innovative, sustainable, multi-platform ecosystem that enables users to earn whilst having a pleasant experience using it.

Xrp Classic er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Xrp Classic investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk XRPC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Xrp Classic på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Xrp Classic kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Xrp Classic Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Xrp Classic (XRPC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Xrp Classic (XRPC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Xrp Classic.

Sjekk Xrp Classicprisprognosen nå!

Xrp Classic (XRPC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Xrp Classic (XRPC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XRPC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Xrp Classic (XRPC)

Leter du etter hvordan du kjøperXrp Classic? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Xrp Classic på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XRPC til lokale valutaer

1 Xrp Classic(XRPC) til VND
24.046647
1 Xrp Classic(XRPC) til AUD
A$0.001379838
1 Xrp Classic(XRPC) til GBP
0.000676212
1 Xrp Classic(XRPC) til EUR
0.00077673
1 Xrp Classic(XRPC) til USD
$0.0009138
1 Xrp Classic(XRPC) til MYR
RM0.00383796
1 Xrp Classic(XRPC) til TRY
0.037813044
1 Xrp Classic(XRPC) til JPY
¥0.1343286
1 Xrp Classic(XRPC) til ARS
ARS$1.347781896
1 Xrp Classic(XRPC) til RUB
0.076293162
1 Xrp Classic(XRPC) til INR
0.080496642
1 Xrp Classic(XRPC) til IDR
Rp15.229993908
1 Xrp Classic(XRPC) til KRW
1.276249632
1 Xrp Classic(XRPC) til PHP
0.052068324
1 Xrp Classic(XRPC) til EGP
￡E.0.044008608
1 Xrp Classic(XRPC) til BRL
R$0.004861416
1 Xrp Classic(XRPC) til CAD
C$0.001251906
1 Xrp Classic(XRPC) til BDT
0.111246012
1 Xrp Classic(XRPC) til NGN
1.365911688
1 Xrp Classic(XRPC) til COP
$3.55564149
1 Xrp Classic(XRPC) til ZAR
R.0.015845292
1 Xrp Classic(XRPC) til UAH
0.037758216
1 Xrp Classic(XRPC) til TZS
T.Sh.2.261874312
1 Xrp Classic(XRPC) til VES
Bs0.1489494
1 Xrp Classic(XRPC) til CLP
$0.872679
1 Xrp Classic(XRPC) til PKR
Rs0.259372992
1 Xrp Classic(XRPC) til KZT
0.494740458
1 Xrp Classic(XRPC) til THB
฿0.029095392
1 Xrp Classic(XRPC) til TWD
NT$0.027615036
1 Xrp Classic(XRPC) til AED
د.إ0.003353646
1 Xrp Classic(XRPC) til CHF
Fr0.000721902
1 Xrp Classic(XRPC) til HKD
HK$0.007100226
1 Xrp Classic(XRPC) til AMD
֏0.34971126
1 Xrp Classic(XRPC) til MAD
.د.م0.008242476
1 Xrp Classic(XRPC) til MXN
$0.016823058
1 Xrp Classic(XRPC) til SAR
ريال0.00342675
1 Xrp Classic(XRPC) til ETB
Br0.131194266
1 Xrp Classic(XRPC) til KES
KSh0.118044684
1 Xrp Classic(XRPC) til JOD
د.أ0.0006478842
1 Xrp Classic(XRPC) til PLN
0.003317094
1 Xrp Classic(XRPC) til RON
лв0.003947616
1 Xrp Classic(XRPC) til SEK
kr0.008598858
1 Xrp Classic(XRPC) til BGN
лв0.001516908
1 Xrp Classic(XRPC) til HUF
Ft0.303783672
1 Xrp Classic(XRPC) til CZK
0.018897384
1 Xrp Classic(XRPC) til KWD
د.ك0.000278709
1 Xrp Classic(XRPC) til ILS
0.003042954
1 Xrp Classic(XRPC) til BOB
Bs0.006314358
1 Xrp Classic(XRPC) til AZN
0.00155346
1 Xrp Classic(XRPC) til TJS
SM0.008553168
1 Xrp Classic(XRPC) til GEL
0.00246726
1 Xrp Classic(XRPC) til AOA
Kz0.832992666
1 Xrp Classic(XRPC) til BHD
.د.ب0.0003445026
1 Xrp Classic(XRPC) til BMD
$0.0009138
1 Xrp Classic(XRPC) til DKK
kr0.00580263
1 Xrp Classic(XRPC) til HNL
L0.023950698
1 Xrp Classic(XRPC) til MUR
0.041431692
1 Xrp Classic(XRPC) til NAD
$0.01585443
1 Xrp Classic(XRPC) til NOK
kr0.00909231
1 Xrp Classic(XRPC) til NZD
$0.00155346
1 Xrp Classic(XRPC) til PAB
B/.0.0009138
1 Xrp Classic(XRPC) til PGK
K0.003819684
1 Xrp Classic(XRPC) til QAR
ر.ق0.003317094
1 Xrp Classic(XRPC) til RSD
дин.0.091188102
1 Xrp Classic(XRPC) til UZS
soʻm11.281473246
1 Xrp Classic(XRPC) til ALL
L0.075351948
1 Xrp Classic(XRPC) til ANG
ƒ0.001635702
1 Xrp Classic(XRPC) til AWG
ƒ0.00164484
1 Xrp Classic(XRPC) til BBD
$0.0018276
1 Xrp Classic(XRPC) til BAM
KM0.001516908
1 Xrp Classic(XRPC) til BIF
Fr2.727693
1 Xrp Classic(XRPC) til BND
$0.001169664
1 Xrp Classic(XRPC) til BSD
$0.0009138
1 Xrp Classic(XRPC) til JMD
$0.146582658
1 Xrp Classic(XRPC) til KHR
3.669875628
1 Xrp Classic(XRPC) til KMF
Fr0.3819684
1 Xrp Classic(XRPC) til LAK
19.865216994
1 Xrp Classic(XRPC) til LKR
Rs0.276406224
1 Xrp Classic(XRPC) til MDL
L0.0150777
1 Xrp Classic(XRPC) til MGA
Ar4.043354826
1 Xrp Classic(XRPC) til MOP
P0.007319538
1 Xrp Classic(XRPC) til MVR
0.01398114
1 Xrp Classic(XRPC) til MWK
MK1.586457318
1 Xrp Classic(XRPC) til MZN
MT0.05839182
1 Xrp Classic(XRPC) til NPR
Rs0.128772696
1 Xrp Classic(XRPC) til PYG
6.5263596
1 Xrp Classic(XRPC) til RWF
Fr1.3240962
1 Xrp Classic(XRPC) til SBD
$0.00749316
1 Xrp Classic(XRPC) til SCR
0.013094754
1 Xrp Classic(XRPC) til SRD
$0.034806642
1 Xrp Classic(XRPC) til SVC
$0.00799575
1 Xrp Classic(XRPC) til SZL
L0.01585443
1 Xrp Classic(XRPC) til TMT
m0.0031983
1 Xrp Classic(XRPC) til TND
د.ت0.002659158
1 Xrp Classic(XRPC) til TTD
$0.006186426
1 Xrp Classic(XRPC) til UGX
Sh3.2056104
1 Xrp Classic(XRPC) til XAF
Fr0.5099004
1 Xrp Classic(XRPC) til XCD
$0.00246726
1 Xrp Classic(XRPC) til XOF
Fr0.5099004
1 Xrp Classic(XRPC) til XPF
Fr0.0922938
1 Xrp Classic(XRPC) til BWP
P0.012171816
1 Xrp Classic(XRPC) til BZD
$0.001836738
1 Xrp Classic(XRPC) til CVE
$0.085696164
1 Xrp Classic(XRPC) til DJF
Fr0.1617426
1 Xrp Classic(XRPC) til DOP
$0.056673876
1 Xrp Classic(XRPC) til DZD
د.ج0.118410204
1 Xrp Classic(XRPC) til FJD
$0.00205605
1 Xrp Classic(XRPC) til GNF
Fr7.945491
1 Xrp Classic(XRPC) til GTQ
Q0.006999708
1 Xrp Classic(XRPC) til GYD
$0.191249202
1 Xrp Classic(XRPC) til ISK
kr0.1105698

Xrp Classic Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Xrp Classic, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Xrp Classic nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Xrp Classic

Hvor mye er Xrp Classic (XRPC) verdt i dag?
Live XRPC prisen i USD er 0.0009138 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XRPC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XRPC til USD er $ 0.0009138. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Xrp Classic?
Markedsverdien for XRPC er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XRPC?
Den sirkulerende forsyningen av XRPC er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXRPC ?
XRPC oppnådde en ATH-pris på 0.008002395959442863 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XRPC?
XRPC så en ATL-pris på 0.000264305997304428 USD.
Hva er handelsvolumet til XRPC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XRPC er $ 900.98 USD.
Vil XRPC gå høyere i år?
XRPC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XRPC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:56:42 (UTC+8)

Xrp Classic (XRPC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

XRPC-til-USD-kalkulator

Beløp

XRPC
XRPC
USD
USD

1 XRPC = 0.0009138 USD

Handle XRPC

XRPCUSDT
$0.0009138
$0.0009138$0.0009138
+1.52%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker