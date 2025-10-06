XPIN Network pris i dag

Sanntids XPIN Network (XPIN) pris i dag er $ 0.0017766, med en 3.28% endring de siste 24 timene. Nåværende XPIN til USD konverteringssats er $ 0.0017766 per XPIN.

XPIN Network rangerer for tiden som #555 etter markedsverdi på $ 31.19M, med en sirkulerende forsyning på 17.56B XPIN. I løpet av de siste 24 timene XPIN har den blitt handlet mellom $ 0.0017601(laveste) og $ 0.0021218 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.010038547477428971, mens tidenes laveste notering var $ 0.000457316453478145.

Kortsiktig har XPIN beveget seg -0.14% i løpet av den siste timen og -42.95% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 236.70K.

XPIN Network (XPIN) Markedsinformasjon

Rangering No.555 Markedsverdi $ 31.19M$ 31.19M $ 31.19M Volum (24 timer) $ 236.70K$ 236.70K $ 236.70K Fullt utvannet markedsverdi $ 177.66M$ 177.66M $ 177.66M Opplagsforsyning 17.56B 17.56B 17.56B Maksimal forsyning 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Total forsyning 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Opplagsforsyning 17.55% Offentlig blokkjede BSC

