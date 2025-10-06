Dexlab pris i dag

Sanntids Dexlab (XLAB) pris i dag er $ 0.000000695, med en 2.80% endring de siste 24 timene. Nåværende XLAB til USD konverteringssats er $ 0.000000695 per XLAB.

Dexlab rangerer for tiden som #2720 etter markedsverdi på $ 244.41K, med en sirkulerende forsyning på 351.67B XLAB. I løpet av de siste 24 timene XLAB har den blitt handlet mellom $ 0.0000006702(laveste) og $ 0.0000007016 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.000020824547284648, mens tidenes laveste notering var $ 0.000000667467945837.

Kortsiktig har XLAB beveget seg +0.28% i løpet av den siste timen og -17.56% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 42.99K.

Dexlab (XLAB) Markedsinformasjon

Rangering No.2720 Markedsverdi $ 244.41K$ 244.41K $ 244.41K Volum (24 timer) $ 42.99K$ 42.99K $ 42.99K Fullt utvannet markedsverdi $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M Opplagsforsyning 351.67B 351.67B 351.67B Maksimal forsyning 5,000,000,000,000 5,000,000,000,000 5,000,000,000,000 Total forsyning 4,999,990,000,000 4,999,990,000,000 4,999,990,000,000 Opplagsforsyning 7.03% Offentlig blokkjede SOL

