Sanntids X Empire (XEMPIRE) pris i dag er $ 0.00002291, med en 1.76% endring de siste 24 timene. Nåværende XEMPIRE til USD konverteringssats er $ 0.00002291 per XEMPIRE.

X Empire rangerer for tiden som #799 etter markedsverdi på $ 15.81M, med en sirkulerende forsyning på 690.00B XEMPIRE. I løpet av de siste 24 timene XEMPIRE har den blitt handlet mellom $ 0.00002206(laveste) og $ 0.00002429 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.000579987908814942, mens tidenes laveste notering var $ 0.000023483110818527.

Kortsiktig har XEMPIRE beveget seg +0.79% i løpet av den siste timen og -14.49% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 58.94K.

X Empire (XEMPIRE) Markedsinformasjon

Rangering No.799 Markedsverdi $ 15.81M$ 15.81M $ 15.81M Volum (24 timer) $ 58.94K$ 58.94K $ 58.94K Fullt utvannet markedsverdi $ 15.81M$ 15.81M $ 15.81M Opplagsforsyning 690.00B 690.00B 690.00B Maksimal forsyning 690,000,000,000 690,000,000,000 690,000,000,000 Total forsyning 690,000,000,000 690,000,000,000 690,000,000,000 Opplagsforsyning 100.00% Offentlig blokkjede TONCOIN

Nåværende markedsverdi på X Empire er $ 15.81M, med et 24-timers handelsvolum på $ 58.94K. Den sirkulerende forsyningen på XEMPIRE er 690.00B, med en total tilgang på 690000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.81M.