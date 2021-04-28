Chia Network (XCH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chia Network (XCH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chia Network (XCH) Informasjon Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain. Offisiell nettside: https://www.chia.net/ Teknisk dokument: https://docs.chia.net/green-paper-abstract/ Blokkutforsker: https://www.spacescan.io/ Kjøp XCH nå!

Chia Network (XCH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chia Network (XCH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 136.67M $ 136.67M $ 136.67M Total forsyning: $ 33.19M $ 33.19M $ 33.19M Sirkulerende forsyning: $ 14.41M $ 14.41M $ 14.41M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 314.76M $ 314.76M $ 314.76M All-time high: $ 2,751 $ 2,751 $ 2,751 All-Time Low: $ 8.608855748047983 $ 8.608855748047983 $ 8.608855748047983 Nåværende pris: $ 9.483 $ 9.483 $ 9.483 Lær mer om Chia Network (XCH) pris

Chia Network (XCH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chia Network (XCH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XCH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XCH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XCHs tokenomics, kan du utforske XCH tokenets livepris!

Chia Network (XCH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XCH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XCH nå!

