Dagens Chia Network livepris er 9.583 USD. Spor prisoppdateringer for XCH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XCH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Chia Network livepris er 9.583 USD. Spor prisoppdateringer for XCH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XCH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om XCH

XCH Prisinformasjon

XCH teknisk dokument

XCH Offisiell nettside

XCH tokenomics

XCH Prisprognose

XCH-historikk

XCH Kjøpeguide

XCH-til-fiat-valutakonverter

XCH Spot

XCH USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Chia Network Logo

Chia Network Pris(XCH)

1 XCH til USD livepris:

$9.591
$9.591$9.591
+0.24%1D
USD
Chia Network (XCH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:08:34 (UTC+8)

Chia Network (XCH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 9.5
$ 9.5$ 9.5
24 timer lav
$ 10.055
$ 10.055$ 10.055
24 timer høy

$ 9.5
$ 9.5$ 9.5

$ 10.055
$ 10.055$ 10.055

$ 1,934.50687188
$ 1,934.50687188$ 1,934.50687188

$ 8.608855748047983
$ 8.608855748047983$ 8.608855748047983

-0.28%

+0.24%

-9.53%

-9.53%

Chia Network (XCH) sanntidsprisen er $ 9.583. I løpet av de siste 24 timene har XCH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 9.5 og et toppnivå på $ 10.055, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XCH er $ 1,934.50687188, mens den rekordlave prisen er $ 8.608855748047983.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XCH endret seg med -0.28% i løpet av den siste timen, +0.24% over 24 timer og -9.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chia Network (XCH) Markedsinformasjon

No.298

$ 138.11M
$ 138.11M$ 138.11M

$ 89.99K
$ 89.99K$ 89.99K

$ 318.08M
$ 318.08M$ 318.08M

14.41M
14.41M 14.41M

33,191,992
33,191,992 33,191,992

2021-04-28 00:00:00

CHIA

Nåværende markedsverdi på Chia Network er $ 138.11M, med et 24-timers handelsvolum på $ 89.99K. Den sirkulerende forsyningen på XCH er 14.41M, med en total tilgang på 33191992. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 318.08M.

Chia Network (XCH) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Chia Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.02296+0.24%
30 dager$ +0.04+0.41%
60 dager$ -1.821-15.97%
90 dager$ -0.091-0.95%
Chia Network Prisendring i dag

I dag registrerte XCH en endring på $ +0.02296 (+0.24%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Chia Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.04 (+0.41%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Chia Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så XCH en endring på $ -1.821 (-15.97%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Chia Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.091-0.95% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Chia Network (XCH)?

Sjekk ut Chia Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Chia Network (XCH)

Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

Chia Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Chia Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk XCH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Chia Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Chia Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Chia Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Chia Network (XCH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Chia Network (XCH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Chia Network.

Sjekk Chia Networkprisprognosen nå!

Chia Network (XCH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Chia Network (XCH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XCH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Chia Network (XCH)

Leter du etter hvordan du kjøperChia Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Chia Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XCH til lokale valutaer

1 Chia Network(XCH) til VND
252,176.645
1 Chia Network(XCH) til AUD
A$14.47033
1 Chia Network(XCH) til GBP
7.09142
1 Chia Network(XCH) til EUR
8.14555
1 Chia Network(XCH) til USD
$9.583
1 Chia Network(XCH) til MYR
RM40.2486
1 Chia Network(XCH) til TRY
396.44871
1 Chia Network(XCH) til JPY
¥1,408.701
1 Chia Network(XCH) til ARS
ARS$14,134.15836
1 Chia Network(XCH) til RUB
800.08467
1 Chia Network(XCH) til INR
844.16647
1 Chia Network(XCH) til IDR
Rp159,716.60278
1 Chia Network(XCH) til KRW
13,384.00112
1 Chia Network(XCH) til PHP
546.71015
1 Chia Network(XCH) til EGP
￡E.461.51728
1 Chia Network(XCH) til BRL
R$50.98156
1 Chia Network(XCH) til CAD
C$13.12871
1 Chia Network(XCH) til BDT
1,166.63442
1 Chia Network(XCH) til NGN
14,324.28508
1 Chia Network(XCH) til COP
$37,287.93215
1 Chia Network(XCH) til ZAR
R.166.07339
1 Chia Network(XCH) til UAH
395.96956
1 Chia Network(XCH) til TZS
T.Sh.23,720.22492
1 Chia Network(XCH) til VES
Bs1,562.029
1 Chia Network(XCH) til CLP
$9,151.765
1 Chia Network(XCH) til PKR
Rs2,720.03872
1 Chia Network(XCH) til KZT
5,188.33203
1 Chia Network(XCH) til THB
฿305.02689
1 Chia Network(XCH) til TWD
NT$289.59826
1 Chia Network(XCH) til AED
د.إ35.16961
1 Chia Network(XCH) til CHF
Fr7.57057
1 Chia Network(XCH) til HKD
HK$74.45991
1 Chia Network(XCH) til AMD
֏3,667.4141
1 Chia Network(XCH) til MAD
.د.م86.43866
1 Chia Network(XCH) til MXN
$176.3272
1 Chia Network(XCH) til SAR
ريال35.93625
1 Chia Network(XCH) til ETB
Br1,375.83131
1 Chia Network(XCH) til KES
KSh1,237.93194
1 Chia Network(XCH) til JOD
د.أ6.794347
1 Chia Network(XCH) til PLN
34.69046
1 Chia Network(XCH) til RON
лв41.30273
1 Chia Network(XCH) til SEK
kr90.0802
1 Chia Network(XCH) til BGN
лв15.90778
1 Chia Network(XCH) til HUF
Ft3,184.71839
1 Chia Network(XCH) til CZK
197.88895
1 Chia Network(XCH) til KWD
د.ك2.922815
1 Chia Network(XCH) til ILS
31.91139
1 Chia Network(XCH) til BOB
Bs66.21853
1 Chia Network(XCH) til AZN
16.2911
1 Chia Network(XCH) til TJS
SM89.69688
1 Chia Network(XCH) til GEL
25.8741
1 Chia Network(XCH) til AOA
Kz8,735.57531
1 Chia Network(XCH) til BHD
.د.ب3.612791
1 Chia Network(XCH) til BMD
$9.583
1 Chia Network(XCH) til DKK
kr60.85205
1 Chia Network(XCH) til HNL
L251.17043
1 Chia Network(XCH) til MUR
434.49322
1 Chia Network(XCH) til NAD
$166.26505
1 Chia Network(XCH) til NOK
kr95.25502
1 Chia Network(XCH) til NZD
$16.2911
1 Chia Network(XCH) til PAB
B/.9.583
1 Chia Network(XCH) til PGK
K40.05694
1 Chia Network(XCH) til QAR
ر.ق34.78629
1 Chia Network(XCH) til RSD
дин.955.4251
1 Chia Network(XCH) til UZS
soʻm118,308.55561
1 Chia Network(XCH) til ALL
L790.21418
1 Chia Network(XCH) til ANG
ƒ17.15357
1 Chia Network(XCH) til AWG
ƒ17.2494
1 Chia Network(XCH) til BBD
$19.166
1 Chia Network(XCH) til BAM
KM15.90778
1 Chia Network(XCH) til BIF
Fr28,605.255
1 Chia Network(XCH) til BND
$12.26624
1 Chia Network(XCH) til BSD
$9.583
1 Chia Network(XCH) til JMD
$1,537.20903
1 Chia Network(XCH) til KHR
38,485.90298
1 Chia Network(XCH) til KMF
Fr4,005.694
1 Chia Network(XCH) til LAK
208,326.08279
1 Chia Network(XCH) til LKR
Rs2,898.66584
1 Chia Network(XCH) til MDL
L158.1195
1 Chia Network(XCH) til MGA
Ar42,402.57091
1 Chia Network(XCH) til MOP
P76.75983
1 Chia Network(XCH) til MVR
146.6199
1 Chia Network(XCH) til MWK
MK16,637.14213
1 Chia Network(XCH) til MZN
MT612.3537
1 Chia Network(XCH) til NPR
Rs1,350.43636
1 Chia Network(XCH) til PYG
68,441.786
1 Chia Network(XCH) til RWF
Fr13,885.767
1 Chia Network(XCH) til SBD
$78.5806
1 Chia Network(XCH) til SCR
137.42022
1 Chia Network(XCH) til SRD
$365.01647
1 Chia Network(XCH) til SVC
$83.85125
1 Chia Network(XCH) til SZL
L166.26505
1 Chia Network(XCH) til TMT
m33.5405
1 Chia Network(XCH) til TND
د.ت27.88653
1 Chia Network(XCH) til TTD
$64.87691
1 Chia Network(XCH) til UGX
Sh33,617.164
1 Chia Network(XCH) til XAF
Fr5,347.314
1 Chia Network(XCH) til XCD
$25.8741
1 Chia Network(XCH) til XOF
Fr5,347.314
1 Chia Network(XCH) til XPF
Fr967.883
1 Chia Network(XCH) til BWP
P127.64556
1 Chia Network(XCH) til BZD
$19.26183
1 Chia Network(XCH) til CVE
$898.69374
1 Chia Network(XCH) til DJF
Fr1,705.774
1 Chia Network(XCH) til DOP
$594.33766
1 Chia Network(XCH) til DZD
د.ج1,241.57348
1 Chia Network(XCH) til FJD
$21.56175
1 Chia Network(XCH) til GNF
Fr83,324.185
1 Chia Network(XCH) til GTQ
Q73.40578
1 Chia Network(XCH) til GYD
$2,005.62607
1 Chia Network(XCH) til ISK
kr1,159.543

Chia Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Chia Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Chia Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Chia Network

Hvor mye er Chia Network (XCH) verdt i dag?
Live XCH prisen i USD er 9.583 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XCH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XCH til USD er $ 9.583. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Chia Network?
Markedsverdien for XCH er $ 138.11M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XCH?
Den sirkulerende forsyningen av XCH er 14.41M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXCH ?
XCH oppnådde en ATH-pris på 1,934.50687188 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XCH?
XCH så en ATL-pris på 8.608855748047983 USD.
Hva er handelsvolumet til XCH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XCH er $ 89.99K USD.
Vil XCH gå høyere i år?
XCH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XCH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:08:34 (UTC+8)

Chia Network (XCH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

XCH-til-USD-kalkulator

Beløp

XCH
XCH
USD
USD

1 XCH = 9.583 USD

Handle XCH

XCHUSDT
$9.591
$9.591$9.591
+0.13%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker