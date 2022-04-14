Waltonchain Autonomy (WTA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Waltonchain Autonomy (WTA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Waltonchain Autonomy (WTA) Informasjon
WTA Smart Chain is based on the Waltonchain mainnet and represents a smart PoW ecology that is fully consistent with Waltonchain's algorithm and shares Waltonchain's hash power. Waltonchain mainnet uses data attributes to extract hash fingerprints or index storage. In subsequent data searches, the required data can be quickly found using our cross-chain indexing mechanism, while data authenticity can be quickly verified through cross-chain data.
Offisiell nettside: https://www.waltonchain.org/#/en
Teknisk dokument: https://www.waltonchain.org/#/en/wta/greenPaper
Blokkutforsker: https://wta.waltonchain.pro/#/home

Waltonchain Autonomy (WTA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Waltonchain Autonomy (WTA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 55.40K $ 55.40K $ 55.40K All-time high: $ 0.019 $ 0.019 $ 0.019 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0001108 $ 0.0001108 $ 0.0001108 Lær mer om Waltonchain Autonomy (WTA) pris

Waltonchain Autonomy (WTA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Waltonchain Autonomy (WTA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WTA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WTA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WTAs tokenomics, kan du utforske WTA tokenets livepris!

Waltonchain Autonomy (WTA) Prishistorikk
Å analysere prishistorikken til WTA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

